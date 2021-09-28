Американець виграв у лотерею вже третій великий джекпот за кілька років: у чому його секрет
Джерело:Daily Star
Американець Террі Сплаун з Північної Кароліни ось уже кілька років може жити лише на свої лотерейні виграші, і ні в чому собі не відмовляти. Річ у тім, що з 2017 року чоловік зірвав вже три джекпоти.
Його секрет простий – усі лотерейні білети він купує в магазині Sam's Mini Stop у Конкорді. Здається, це місце вже можна називати золотою жилою Террі Сплауна.
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Третій джекпот за чотири роки
Історія виграшів Террі розпочалася у квітні 2017 року, коли куплений лотерейний білет приніс йому перший мільйон доларів. Чоловік був шокований своїм везінням, і сумнівався, що йому може так пощастити вдруге, проте продовжував грати. Неймовірно, але вже через 2 роки історія повторилася. У березні 2019 року він виграв свій другий мільйон доларів.
Другий джекпот, виграний Террі Сплауном / Фото NC Education Lottery
Нещодавно фортуна знову посміхнулася американцеві. Цього разу він виграв найменшу у своїй ігровій історії, але все одно чималу суму – 100 тисяч доларів.
Це неймовірно. Вигравати, безумовно, дуже весело. Це було у День праці, і стало дійсно приємним сюрпризом,
– поділився трикратний щасливчик.
Нещодавно чоловік переміг знову / Фото NC Education Lottery
Везіння Террі дивує не лише його самого, а й користувачів мережі. Коли організатори лотереї привітали переможця у твітері, один із коментаторів написав: "Мені потрібно вмовити Террі Сплауна купувати мені лотерейні білети. Тричі виграти джекпот – це божевілля!".
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