З'ясувалося, що чоловік придбав кілька білетів на один і той самий розіграш лотереї Pick.

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Щасливчик виграв приз у 150 тисяч доларів. Вражає, але раніше чоловік вже вигравав 125 тисяч доларів. За його словами, він був шокований, дізнавшись, про раптовий виграш.

Я подумав: Ви, мабуть, жартуєте,

– сказав він представникам лотереї.

Раніше чоловік по такому ж плану вже вигравав, він придбав 25 однакових білетів, кожен з яких приніс йому 5000 доларів, що складає в сумі 125 000 доларів.

Раніше ми писали про пару зі США, яка змогла прорахувати виграшну комбінацію та зірвати джекпот у лотерею. Попри те, що влада почала розслідування цього питання, вони незабаром зрозуміли, що подружжя не скоїло жодних злочинів – вони просто виявили лазівку. Їхня історія настільки неймовірна, що вона стала темою повнометражного фільму під назвою Джеррі та Мардж грають по-великому, який вийшов на екрани минулого року.

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