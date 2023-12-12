Так, чоловік взяв участь у приватній грі у покер, використовуючи спеціальні лінзи на своїх окулярах, що дозволили йому бачити карти наскрізь.
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Саме через це чоловіка тепер звинувачують у шахрайстві на мільйони доларів.Все почалось з того, що чоловік нібито приніс свою власну спеціальну колоду на приватну гру в Йорба-Лінда, штат Каліфорнія, яку він може зчитати за допомогою спеціальних лінз. Він нібито виграв приблизно 3 мільйони доларів в грі протягом року.
Як це коментує сам гравець
Сам "Марс" своєї провини не визнає, і стверджує що 3 мільйони доларів він виграв чесно.
Раніше ми писали про мешканців села Нонг Кок, що у тайській провінції Прачін Бурі. Там місцеві почали поклонятися банановому дереву. На їхню думку, це допоможе їм зірвати куш у лотерею та гарантує успіх у всіх починаннях.