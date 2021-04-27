Акула зламала зуб об голову чоловіка: він ловив рибу під водою – фото, відео 18+

На 38-річного Джарід Норман напала акула біля узбережжя південноафриканського штату Квазулу-Натал. Вона зламала зуб об голову чоловіка, але він, на щастя, залишився живим.

Джарід Норман вже багато років займається своїм хобі – підводним полюванням. За його словами, за весь цей час він зустрічався з акулами понад 100 разів. Він переконаний, що акули подібні на "змій у саду" – якщо ви не чіпатимете їх, вони не чіпатимуть вас.

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Проте, цього разу морського хижака зацікавила здобич Джаріда. Чоловік запевняє, що акула не хотіла нападати на нього – їй була потрібна рибина, яку він саме зловив.

Я відчув, ніби щось вдарило мене по голові. Це не було нападом – вона хотіла рибу у моїх руках,

– розповів чоловік після інциденту.

Коли акулі вдалося забрати здобич чоловіка, вона заспокоїлася і попливла геть. Джарід виплив на поверхню, і відчув, що у нього в голові щось є. Він подивився у дзеркало, і зрозумів, що це уламок акулячого зуба.



Зуб акули застряг у голові у Джаріда Нормана / Фото The Sun

Чоловік витягнув зуб зі своєї голови і зняв цей момент на відео, а коли справу було зроблено, він навіть заспівав фрагмент дитячої пісні про акулу Baby Shark. Пізніше лікар оглянув його та запевнив, що із Джарідом все нормально.

Акула зламала зуб об голову чоловіка: відео 18+