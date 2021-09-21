Актор і його кіт відтворили відому сцену з "Титаніку" та стали зірками мережі: кумедне відео

Хто тільки не намагався повторити відомі сцени з культового фільму Джеймса Камерона "Титанік". Тепер у стрічки з'явилася й котяча інтерпретація.

Актор Курт Точчі опублікував на своїй сторінці в інстаграмі відео, в якому разом зі своїм улюбленцем Зевсом відтворив одну з відомих сцен з фільму "Титанік". Курт приміряв образ Леонардо Ді Капріо, а рудий Зевс – Кейт Вінслет.

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Вони повторили романтичну сцену, в якій Джек Доусон малює Роуз Дьюїтт Б'юкейтер. Зевс безумовно має акторські здібності і йому вдалося геніально зіграти Роуз –схожість напрочуд ідеальна. Чекаємо від дуету відтворення інших сцен, а згодом й повної версії "Титаніку".

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