Адвокатка з Індії подала до суду на принца Гаррі: він начебто обіцяв з нею одружитися

Адвокатка Палвіндер Каур подала позов на принца Гаррі до Вищого суду Пенджаба і Хар'яни в Індії. Вона стверджує, що принц обіцяв з нею одружитися, але не дотримав свого слова.

У своїй заяві жінка вказала, що спілкувалася з герцогом Сассекським, якого вона називає "Гаррі Мідлтон", у соціальних мережах. Тоді він начебто запропонував їй одружитися, але вони втратили зв'язок. Адвокатка розповіла, що ніколи не була у Великій Британії та не зустрічалася з принцом особисто. Вона запевняє, що їхнє спілкування велося виключно у мережі.

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Також Палвіндер Каур попросила у влади Індії видати міжнародний ордер на арешт принца Гаррі, щоб він виконав свою обіцянку про одруження "без зволікань".

Суд відхилив позов, аргументуючи це тим, що ніяких доказів спілкування адвокатки з принцом Гаррі немає. А її претензії назвав "фантазіями та мріями про заміжжя з герцогом Сассекським".

Але представники суду все-таки намагалися зрозуміти жінку та проявити своє співчуття до неї. Вони пояснили їй, що в соціальних мережах є дуже багато фейкових акаунтів відомих людей, і можливо вона спілкувалася з шахраєм, який видавав себе за принца.