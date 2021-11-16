Адель допомогла фанату освідчитися коханій: зворушливе відео з концерту

16 листопада 2021 , 19:52
Читать новость на русском

Джерело:

CBS News

Співачка Адель допомогла своєму фанатові освідчитися його дівчині під час власного концерту в Лос-Анджелесі. Особливо цікавою цю історію зробило те, що майбутня наречена навіть не здогадувалася, що потрапить на виступ улюбленої зірки.

Зворушливе відео з пропозицією руки та серця стало вірусним в інтернеті після того, як шоу показали в ефірі американського телеканалу CBS. Багато користувачів мережі пишуть, що після перегляду заручини на концерті кумира стали їхньою життєвою метою.   

Це цікаво Гемблінг у світі геймерів: у яких відеоіграх з'являються азартні розваги

Як усе відбувалося

У розпал шоу Адель попросила зал затихнути, і пояснила, що зараз відбудеться щось особливе для пари, яка разом вже 7 років. "Якщо ви шумітимете, я вас приб'ю", – сказала співачка публіці, і заховалася за кулісами. 

Після цього з'явився Квентін Брансон, який вів за руки свою кохану Ешлі Манн. Дівчина не знала, куди її привели, – вона була у пов'язці для очей та навушниках. Хлопець вивів її на сцену, і лише тоді дозволив дівчині подивитися. 

Побачивши сотні глядачів, серед яких було чимало зірок, Ешлі не зрозуміла, що відбувається. Тим часом її коханий став на одне коліно та освідчився їй. А коли зворушена дівчина сказала "Так", з темряви вийшла Адель. Співачка запропонувала парі сісти на місця у першому ряду та виконала для них пісню Make You Feel My Love.

"Добре, що вона погодилася, інакше я не знала б, для кого співати наступну пісню", – пожартувала Адель. 

До теми Адель анонсувала нову пісню у різдвяній рекламі Amazon: зворушливе відео

Як організували освідчення

Квентін вже деякий час думав про те, як освідчитися коханій, коли дізнався, що телекомпанія CBS шукає пару шанувальників Адель, які хотіли б заручитися. Він надіслав їм хвилинне відео, в якому розповів про свої стосунки з Ешлі та про їхню любов до співачки. Тоді йому ще не було відомо, що на кону стоїть освідчення на шоу Адель – про це повідомили за кілька днів до концерту. 

Квентін та Ешлі заручилися на концерті Адель / Скриншот

Я відчував, що це була можливість від Бога. Я знав, що якщо візьму участь, вони оберуть нас. І я щасливий, що все відбулося саме так,
– поділився наречений. 

Запис концерту транслювали 14 листопада, але відбувся він за місяць до того. Тож новоспечені наречені були змушені приховувати факт своїх заручин. Вони не розповіли про це навіть рідним.

Автор: Софія Гусєва