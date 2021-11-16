Адель допомогла фанату освідчитися коханій: зворушливе відео з концерту

Співачка Адель допомогла своєму фанатові освідчитися його дівчині під час власного концерту в Лос-Анджелесі. Особливо цікавою цю історію зробило те, що майбутня наречена навіть не здогадувалася, що потрапить на виступ улюбленої зірки.

Зворушливе відео з пропозицією руки та серця стало вірусним в інтернеті після того, як шоу показали в ефірі американського телеканалу CBS. Багато користувачів мережі пишуть, що після перегляду заручини на концерті кумира стали їхньою життєвою метою.

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Як усе відбувалося

У розпал шоу Адель попросила зал затихнути, і пояснила, що зараз відбудеться щось особливе для пари, яка разом вже 7 років. "Якщо ви шумітимете, я вас приб'ю", – сказала співачка публіці, і заховалася за кулісами.

Після цього з'явився Квентін Брансон, який вів за руки свою кохану Ешлі Манн. Дівчина не знала, куди її привели, – вона була у пов'язці для очей та навушниках. Хлопець вивів її на сцену, і лише тоді дозволив дівчині подивитися.

Побачивши сотні глядачів, серед яких було чимало зірок, Ешлі не зрозуміла, що відбувається. Тим часом її коханий став на одне коліно та освідчився їй. А коли зворушена дівчина сказала "Так", з темряви вийшла Адель. Співачка запропонувала парі сісти на місця у першому ряду та виконала для них пісню Make You Feel My Love.

"Добре, що вона погодилася, інакше я не знала б, для кого співати наступну пісню", – пожартувала Адель.

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Як організували освідчення

Квентін вже деякий час думав про те, як освідчитися коханій, коли дізнався, що телекомпанія CBS шукає пару шанувальників Адель, які хотіли б заручитися. Він надіслав їм хвилинне відео, в якому розповів про свої стосунки з Ешлі та про їхню любов до співачки. Тоді йому ще не було відомо, що на кону стоїть освідчення на шоу Адель – про це повідомили за кілька днів до концерту.

Квентін та Ешлі заручилися на концерті Адель / Скриншот

Я відчував, що це була можливість від Бога. Я знав, що якщо візьму участь, вони оберуть нас. І я щасливий, що все відбулося саме так,

– поділився наречений.

Запис концерту транслювали 14 листопада, але відбувся він за місяць до того. Тож новоспечені наречені були змушені приховувати факт своїх заручин. Вони не розповіли про це навіть рідним.