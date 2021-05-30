Літаки, експерименти та коштовності: 7 найкращих музеїв Києва, в яких варто побувати

Цьогоріч мешканці та гості столиці святкують День Києва 30 травня. І це чудова нагода розважитися та відвідати цікаві місця, пов'язані з історією і культурою Києва та України. Якщо ви досі не знаєте, як провести цей святковий день, сходити до музею – це відмінна ідея.

Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих музеїв столиці, про візит до яких ви точно не пожалкуєте. Тут кожен знайде собі щось до душі, тож обирайте найкращий варіант, і вирушайте святкувати День міста весело та цікаво. Або ж складіть список місць, які необхідно відвідати найближчим часом.

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Національний художній музей України



Національний художній музей України / Фото Kyiv Maps

: від 10 до 40 гривень,: вулиця Михайла Грушевського, 6.: середа, четвер, неділя – 10:00 – 18:00, п'ятниця – 12:00 – 20:00, субота – 11:00 – 19:00, понеділок, вівторок – вихідні.

Національний художній музей, відомий киянам як "Музей з левами" – один із найбільших і найстаріших в Україні. Він був заснований наприкінці 19 століттями зусиллями української інтелігенції, і став першим загальнодоступним музеєм Києва.

Музей пропонує найбільшу в Україні та світі колекцію вітчизняного образотворчого мистецтва. Тут зібрано близько 40 тисяч експонатів від часів Київської Русі до сьогодення. Серед них – шедеври живопису, скульптури та графіки. Особливої уваги заслуговує раритетна збірка іконопису, колекція українського барокового мистецтва, а також колекція творів художників-новаторів 20 століття. Ознайомитися з різноманіттям експонатів можна за посиланням.

У День Києва, 30 травня, окрім постійної експозиції, до уваги відвідувачів пропонують ще й виставки Лади Наконечної "Дисципліноване бачення" і Олега Соколова "Олег Соколов: колір, музика слово".

Музей історичних коштовностей України



Частина експозиції Музею історичних коштовностей у Києві / Фото Kids Visitor

: від 10 до 60 гривень.: вулиця Лаврська, 9, корпус 12 (на території Києво-Печерської Лаври).: щоденно, окрім понеділка – 10:00 – 17:45.

Музей історичних коштовностей – це філія Національного музею історії України, експозиція якої містить історичні та мистецькі пам'ятки з дорогоцінних металів та коштовного каміння. Фонд музею нараховує понад 56 тисяч експонатів від епохи бронзи та античності до сьогодні.

У дев'яти залах Музею історичних коштовностей України можна оглянути ювелірні вироби кіммерійців, скіфів, сарматів, давніх слов'ян, витворами українських майстрів та закордонних ювелірів та багато іншого. Експонати розташовані за історико-хронологічним принципом, що дає змогу осягнути красу коштовностей у розрізі тисячоліть.

PinchukArtCentre



Найпопулярніший центр сучасного мистецтва у Києві / Фото PinchukArtCentre

: безкоштовно.: вул. Велика Васильківська / Басейна 1/3-2.: щоденно, окрім понеділка – 12:00 – 21:00.

PinchukArtCentre – це найвідоміший музей сучасного мистецтва у Києві, а також один із найбільших приватних центрів сучасного мистецтва у Східній та Центральній Європі. Тут презентують масштабні арт-проєкти та виставки актуальних вітчизняних та закордонних митців. Можна із впевненістю сказати, що PinchukArtCentre – найпопулярніший музей серед молоді України, адже його експозиції є не лише культурною цінністю, а й чудовим тлом для стильних фото.

Наразі у арт-центрі представлені: групова виставка українських митців "Згадати той день коли", виставка Нікіти Кадана "Камінь б'є камінь" і виставка Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського "Хвостосховище" в рамках PAC UA. Також на території центру є книгарня та кав'ярня для відвідувачів.

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Музей популярної науки і техніки "Експериментаніум"



Інтерактивні розваги у музеї "Експериментаніум" / Фото Kids Visitor

: проспект Степана Бандери 6-Д.: з вівторка по п'ятницю – 12:00 – 19:00, субота, неділя та святкові дні – 10:00 – 20:00, понеділок – вихідний.

"Експериментаріум" – це навчально-розважальний центр, в якому буде цікаво і дітям, і дорослим. Експозиція музею присвячена науці та техніці, зокрема механіці, оптиці, електриці, магнетизму і акустиці. Також тут є тематичні відділи – анатомічний, "Таємниці води", "Новітні технології", "Механіка да Вінчі". Крім того, відвідувачам пропонують різноманітні оптичні ілюзії, головоломки, лазерний та дзеркальний лабіринти. Загалом тут представлено понад 300 цікавих експонатів.

Експозиція музею є інтерактивною. Це означає, що відвідувачі не просто оглядають експонати, а й взаємодіють з ними. Наприклад, будують мости без цвяхів, створюють блискавку та змушують літати магніти. У цьому місці закони фізики, завчені нами з підручників, оживають і вражають.

Розважитися у музеї можна самостійно або у супроводі екскурсовода. Також тут влаштовують захопливі наукові шоу. Серед них – "Шоу великого вибуху", хімічне "Реактив шоу", електричне "Тесла шоу", акустичне "Лабораторія звуку" та інші.

Музей однієї вулиці



Музей однієї вулиці, присвячений Андрієвському узвозу / Фото Kyiv Maps

: 50 гривень.: Андріївський узвіз, 2-Б.: щодня з 12:00 до 18:00.

Музей однієї вулиці у Києві не такий помпезний, як інші столичні музеї, але це не заважає йому бути одним із найпопулярніших туристичних місць у місті. Колекція Музею однією вулиці присвячена історії Андріївського узвозу та його видатним мешканцям. Тут можна почути цікаві історії та міські легенди, що стосуються цього мальовничого місця у Києві.

Експозиція музею розповідає про Андріївську церкву, замок Річарда Левове Серце, у якому у різні часи жили видатні українські художники. Тут представлені твори мистецтва та пам'ятні речі з квартир та будинків відомих людей, які мали за честь мешкати на Андріївському узвозі.



Частина експозиції / Фото Музею однієї вулиці

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Державний музей авіації



Експонати Музею авіації / Фото з інстаграму Державного музею авіації

: від 60 до 100 гривень.: вулиця Медова, 1.: вівторок – неділя 10:00 – 19:00, понеділок – вихідний.

Державний музей авіації – найбільший історико-технічний музей в Україні та Східній Європі. Він розташований на території колишньої навчально-авіаційної бази Національного авіаційного університету.

Експозиція музею нараховує понад 90 літаків, гелікоптерів і безпілотних літальних апаратів. Усі експонати були на озброєнні військово-повітряних сил СРСР та незалежної України або використовувалися у цивільному повітряному флоті. Відвідувачі навіть можуть увійти усередину кількох літаків та гвинтокрилів та посидіти у кабіні пілота.

У святкові вихідні, 28 – 30 травня, на території Музею авіації проходить фестиваль ретротехніки OldCarLand, де покажуть сотні раритетних машин, серед яких будуть рідкісні й унікальні моделі. Квиток на фестиваль коштує 150 гривень.

"Шоколадний будиночок"



Палац Могильовцева або "Шоколадний будиночок" / Фото з вікіпедії

: вулиця Шовковична 17/2.: вівторок, середа, п'ятниця, – 10:00 – 18:00, субота – 10:00 – 17:00, неділя – 10:00 – 16:00, понеділок, четвер – вихідні.

"Шоколадний будиночок" є пам'яткою історії та архітектури. Завдяки темно-коричневому кольору та оздобленню стін, що нагадує плитку шоколаду, він і отримав колоритну назву.

Маєток було збудовано у 1901 році на замовлення фінансиста та мецената Семена Могильовцева за проєктом головного архітектора Києва, академіка архітектури Володимира Ніколаєва. Будинок особливо цікавий тим, що інтер'єри кімнат виконані у різних архітектурних стилях – русько-візантійському, мавританському, французькому, а також у стилях бароко, модерн і ренесанс. Оглянути "Шоколадний будиночок" онлайн можна у 3D-турі за посиланням.

Сюди варто прийти вже для того, щоб потішити око неймовірною красою, розкішшю та багатством архітектури. Проте, "Шоколадний будиночок" – це ще й мистецький центр, який є філією Національного музею "Київська картинна галерея". Тут проводять виставки, зустрічі з митцями та інші культурні події.