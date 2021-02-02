5 захопливих каверів на укулеле: від Linkin Park до AC/DC

2 лютого відзначають Всесвітній день укулеле або день гавайської гітари. Хоча до укулеле часто ставляться з іронією через скромні розміри, її м'яке звучання може бути дивним.

Джерело: 24 канал

Укулеле – різновид гітари, в перекладі з Гавайської означає "блоха, що скаче", однак остання королева Королівства Гаваїв, Ліліуокалані, перекладала укулеле як "подарунок здалеку". Ім'я "укулеле" цей інструмент отримав саме на Гаваях, а всесвітню славу – на початку XX століття, коли гавайські музиканти вперше виступили з ним у США. З того часу на укулеле грають у всьому світі.

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Для багатьох це перший крок до освоєння гітари, а хтось бренькає на ній, щоб розслабитись. Але це зовсім не означає, що укулеле не годиться для серйозної музики.

Розваги 24 пропонують добірку каверів, після прослуховування яких, ви подивитесь на цей інструмент з іншої сторони.

1. Linkin Park – Crawling

2. Slayer – War Ensemble

3. Sum 41 – In Too Deep

4. Bring Me The Horizon – Sleepwalking Instrumental

5. AC/DC – Thunderstruck