Що з ними не так: 45 кумедних фотографій собак, які піднімуть вам настрій

Собаки роблять життя своїх господарів значно веселішим та цікавішим. Але іноді вони роблять відверто дивні речі – вмощуються у вкрай неочікуваних місцях, засинають у позах, які ніяк не можуть бути зручними, та дивляться на нас з виразами мордочок, які можуть розсмішити та розчулити одночасно.
Власники тварин часто діляться кумедними фотографіями своїх улюбленців в інтернеті, аби підняти настрій іншим користувачам. Зокрема, для цього створили окремий підрозділ What’s Wrong With Your Dog? ("Що не так із твоєю собакою?") на розважальному порталі Reddit. Пропонуємо вам переглянути добірку з найкумедніших фотографій собак, які публікувала реддитори останнім часом.
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