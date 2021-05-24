Що з ними не так: 45 кумедних фотографій собак, які піднімуть вам настрій

24 травня 2021 , 15:49
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Собаки роблять життя своїх господарів значно веселішим та цікавішим. Але іноді вони роблять відверто дивні речі – вмощуються у вкрай неочікуваних місцях, засинають у позах, які ніяк не можуть бути зручними, та дивляться на нас з виразами мордочок, які можуть розсмішити та розчулити одночасно.

Власники тварин часто діляться кумедними фотографіями своїх улюбленців в інтернеті, аби підняти настрій іншим користувачам. Зокрема, для цього створили окремий підрозділ What’s Wrong With Your Dog? ("Що не так із твоєю собакою?") на розважальному порталі Reddit. Пропонуємо вам переглянути добірку з найкумедніших фотографій собак, які публікувала реддитори останнім часом.

Це цікаво Інспектуватиме дерев'яні бочки: завод з виробництва віскі найняв на роботу собаку

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

Автор: Софія Гусєва