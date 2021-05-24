Що з ними не так: 45 кумедних фотографій собак, які піднімуть вам настрій

15:49

Собаки роблять життя своїх господарів значно веселішим та цікавішим. Але іноді вони роблять відверто дивні речі – вмощуються у вкрай неочікуваних місцях, засинають у позах, які ніяк не можуть бути зручними, та дивляться на нас з виразами мордочок, які можуть розсмішити та розчулити одночасно.