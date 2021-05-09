Те, чого не показують в інстаграмі: 30 кумедних коміксів про реалії материнства

Традиційно у другу неділю травня увесь світ святкує День Матері – день, коли усі ми вшановуємо найрідніших жінок та дякуємо їм за життя, любов та турботу. З віком кожен з нас починає розуміти особливу важливість цього свята.
Материнство – найскладніша робота у світі, проте у соціальних мережах ми часто бачимо лише красиву картинку та милі фотографії. Проте кожна мама знає – те, що залишається за кадром, має не такий ідеальний вигляд. У цей святковий день Розваги 24 підготували добірку ілюстрацій від Джейд Нордахл – жінки, яка насмілилася показати усім, що насправді означає бути мамою.
Це цікаво Навіщо ви це робите: тіктокер спростовує лайфхаки і збирає мільйони підписників – найкращі відео