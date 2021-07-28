Жахливі водії: 20 людей, яким краще більше ніколи не сідати за кермо – курйозні фото

28 липня 2021 , 17:39
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Джерело:

фейсбук Bad Drivers

Водіння – це мистецтво, яке потребує не лише відповідних знань та навичок, а й впевненості у своїй майстерності. Навчитися вправно керувати автомобілем може кожен, але є люди, яким це вдається важче ніж іншим.

На фейсбук-сторінці Bad Drivers ("Погані водії") ось уже 3 роки публікують курйозні, дивні та смішні фото, які доводять, що на дорогах дуже багато людей, яким щонайменше потрібно підучити правила дорожнього руху, а ще краще – більше ніколи не сідати у водійське крісло автомобіля. 

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Автор: Софія Гусєва