Кому це потрібно: 20 прикладів жахливого дизайну, який викликає безліч питань до творців
28 червня 2021 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ugly Design
Хороший дизайн – це запорука створення красивого та якісного продукту. Проте, іноді дизайнери вигадують настільки дивні і безглузді речі, які можуть шокувати навіть найзатятіших шанувальників чудернацького та неординарного. Дивлячись на них незрозуміло, що могло надихнути творців на такі проєкти та для кого вони створювалися.
Ugly Design – це проєкт швейцарських дизайнерів Йонаса Ніфенеггера та Себастьяна Матіса, який здобув неабияку популярність в інтернеті. На своїй сторінці в інстаграмі вони публікують приклади потворного дизайну, який викликає щирий подив та гучний сміх у користувачів мережі.
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