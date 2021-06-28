Кому це потрібно: 20 прикладів жахливого дизайну, який викликає безліч питань до творців

28 червня 2021 , 17:07
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ugly Design

Хороший дизайн – це запорука створення красивого та якісного продукту. Проте, іноді дизайнери вигадують настільки дивні і безглузді речі, які можуть шокувати навіть найзатятіших шанувальників чудернацького та неординарного. Дивлячись на них незрозуміло, що могло надихнути творців на такі проєкти та для кого вони створювалися.

Ugly Design – це проєкт швейцарських дизайнерів Йонаса Ніфенеггера та Себастьяна Матіса, який здобув неабияку популярність в інтернеті. На своїй сторінці в інстаграмі вони публікують приклади потворного дизайну, який викликає щирий подив та гучний сміх у користувачів мережі.

Це цікаво Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Автор: Софія Гусєва