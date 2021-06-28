Кому це потрібно: 20 прикладів жахливого дизайну, який викликає безліч питань до творців

17:07

Хороший дизайн – це запорука створення красивого та якісного продукту. Проте, іноді дизайнери вигадують настільки дивні і безглузді речі, які можуть шокувати навіть найзатятіших шанувальників чудернацького та неординарного. Дивлячись на них незрозуміло, що могло надихнути творців на такі проєкти та для кого вони створювалися.