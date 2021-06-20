Щось пішло не так: 15 кумедних інструкцій, які навряд чи комусь допоможуть

20 червня 2021 , 13:15
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Джерело:

Boredpanda

Інструкції до різноманітних предметів та пристроїв покликані полегшувати нам життя. Проте це призначення вони виконують не завжди. Часом виробники та автори помиляються, а іноді й свідомо пишуть та показують зовсім не те, що потрібно.

Люди в мережі діляться кумедними інструкціями, елементами навчальних посібників чи іншими матеріалами, які мали б їм допомогти, але щось пішло не так. Розваги 24 підготували добірку найбезглуздіших з них. 

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" – Як намалювати троянду: Крок 1 – намалюйте салат латук. Крок 2 – розфарбуйте його червоним. 
– А як ви намалювали троянду? 
– Крок 1 – намалюйте троянду. Крок 2 – розфарбуйте її зеленим"

"Якщо я правильно розумію інструкцію, після трьох келихів вина полиця збереться сама"

"Як намалювати дерево: Крок 1 – намалюйте насінину. Крок 2 – чекайте"

"Як зробити картинку в фотошопі"

"Як дожити до 100 років: доживіть до 99, а після цього будьте дуже обережними"

"Інструкція до китайських паличок: Успіхів!"

"Крок 1 – візьміть інструменти. Крок 2 – встановіть"

"Вирізьблення ведмедя з дерева"

"Інструкція IKEA каже, що мені потрібно викинути одну з деталей"

"Як зробити зачіску"

"Все дуже просто"

"Мені здається, ви щось пропустили"

"Останній крок – додайте волосся і тіні"

"Інструкція до головоломки"

"Мій син плаче, а я не знаю, як це зробити. Навіщо я взагалі подарувала йому це?"

Автор: Софія Гусєва