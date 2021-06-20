Щось пішло не так: 15 кумедних інструкцій, які навряд чи комусь допоможуть

Інструкції до різноманітних предметів та пристроїв покликані полегшувати нам життя. Проте це призначення вони виконують не завжди. Часом виробники та автори помиляються, а іноді й свідомо пишуть та показують зовсім не те, що потрібно.
Люди в мережі діляться кумедними інструкціями, елементами навчальних посібників чи іншими матеріалами, які мали б їм допомогти, але щось пішло не так. Розваги 24 підготували добірку найбезглуздіших з них.
Це цікаво Індійський рамі: азартна карткова гра, яка подарує гострі відчуття і веселощі
" – Як намалювати троянду: Крок 1 – намалюйте салат латук. Крок 2 – розфарбуйте його червоним.
– А як ви намалювали троянду?
– Крок 1 – намалюйте троянду. Крок 2 – розфарбуйте її зеленим"
"Якщо я правильно розумію інструкцію, після трьох келихів вина полиця збереться сама"
"Як намалювати дерево: Крок 1 – намалюйте насінину. Крок 2 – чекайте"
"Як зробити картинку в фотошопі"
"Як дожити до 100 років: доживіть до 99, а після цього будьте дуже обережними"
"Інструкція до китайських паличок: Успіхів!"
"Крок 1 – візьміть інструменти. Крок 2 – встановіть"
"Вирізьблення ведмедя з дерева"
"Інструкція IKEA каже, що мені потрібно викинути одну з деталей"
"Як зробити зачіску"
"Все дуже просто"
"Мені здається, ви щось пропустили"
"Останній крок – додайте волосся і тіні"
"Інструкція до головоломки"
"Мій син плаче, а я не знаю, як це зробити. Навіщо я взагалі подарувала йому це?"
Автор:
Софія Гусєва