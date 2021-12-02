Звучить, як оргазм: виробник секс-іграшок випустив унікальний музичний альбом

Шведська компанія-виробник секс-іграшок LELO випустила музичний мініальбом з треками різних жанрів, які буквально звучать, як оргазм. Їх створили на основі справжніх звуків оргазмів різноманітних людей.

До альбому під назвою Extended Pleasure ("Розширене задоволення") увійшли 5 треків, створених композитором та продюсером Меттом Емері. Для цього він обробив десятки записів звуків оргазмів, які для проєкту надсилали охочі волонтери. Серед них були люди різного віку, статі, сексуальної орієнтації.

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Різні оргазми – різна музика

Отримані записи композитор перетворив у звукові хвилі, а потім написав музику, яка їм відповідала.

Я намагався вловити та передати енергію, темп та відчуття кожного індивідуального переживання. Це допомогло вирішити, який жанр повинен поєднуватися з кожним оргазмом,

– пояснив Метт Емері.

За тим самим принципом він обирав й музичні інструменти для композицій. Вони мали відповідати певним характеристикам кожного запису, до прикладу більш інтимні вдихи та видихи передавав саксофон, а голосні та енергійні звуки – гітари.

Таким чином, альбом може передати широкий спектр емоцій та почуттів, які виникають у людей в найінтимніші моменти. Хоч до платівки увійшли всього 5 композицій, жанрове різноманіття від джазу до построку допомагає створити відповідну атмосферу, зрозумілу кожному.

Альбом Extended Pleasure / Скриншот Apple Music

"Музика – це потужна сутність, яка може показати як фізичний, так і психологічний стан. Було цікаво відтворити сутність кожного оргазму в музичній формі", – додав композитор.

Метою спільного проєкту бренду LELO та Метта Емерті було підкреслити важливість сексуальної близькості для всіх, незалежно від віку, сексуальних вподобань чи ідентичності. За словами представниці компанії Марселли Занчі, музика, як і секс, викликає дуже сильні емоції, і цей унікальний альбом покликаний надихнути людей усвідомити силу близькості та любові до себе.

Альбом Extended Pleasure доступний для прослуховування на стрімінгових платформах Spotify, Apple Music, Deezer.