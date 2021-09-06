Знаменитий білий комбінезон зі стразами Елвіса Преслі продали на аукціоні за неймовірну суму

Легендарний білий комбінезон Елвіса Преслі, в якому музикант виступив в Медісон-сквер-гарден у 1972 році, був виставлений на продаж аукціонним домом Kruse GWS Auctions. У вихідні 4 – 5 вересня відбувся захоплюючий аукціон, на якому прихильники і колекціонери з усього світу робили надзвичайні ставки.

Початкова ціна комбінезона, який для відомого співака розробив Білл Белью, складала 350 000 доларів. Це був один з найбільш знакових костюмів в кар'єрі Елвіса. Тож кінцева сума продажу одягу з концерту в Медісон-сквер-гарден склала 1 012 500 доларів.

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До того як комбінезон був виставлений на аукціон, він перебував у приватній колекції понад 30 років.

Видатний продаж цього культового комбінезона – це не тільки світовий рекорд ціни, але і справжнє свідчення шанування і любові, які люди все ще відчувають до Елвіса Преслі,

– заявила Бріджит Круз, засновниця і головна аукціоністка Kruse GWS Auctions.

Фрагмент концерту Елвіса Преслі в Медісон-сквер-гарден у 1972 році: дивитись онлайн

Хто такий Елвіс Преслі

Легендарний співак та актор, на рахунку якого понад 30 ролей у кіно. Один з найбільших культурних символів 20 століття. За своє коротке життя він встиг записати десятки музичних альбомів та саундтреків до різних фільмів.

Елвіс помер у 1977 році у віці 42 років.

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