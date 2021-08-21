Злочин століття: в Англії чайка знову пограбувала супермаркет

У графстві Девон в Англії стався другий наліт за пару місяців. Чайка-злодійка сміливо зайшла в магазин і вкрала пакет чіпсів.

Веселий момент був знятий на камеру в Англії у місті Абердіні. Там чайка, яку застали на місці злочину, потрапила в кримінальну хроніку.

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Пташка пограбувала місцевий супермаркет. Вона почекала, поки нікого не буде поблизу, зайшла в магазин, миттєво схопила пачку чіпсів, яка лежала на підлозі, і блискавично покинула будівлю. Датчики на виході не спрацювали, тому чайка покинула місце злочину зі своєю здобиччю в дзьобі.

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