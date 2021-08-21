Злочин століття: в Англії чайка знову пограбувала супермаркет
21 серпня 2021 , 23:31Читать новость на русском
Джерело:Viral Hog
У графстві Девон в Англії стався другий наліт за пару місяців. Чайка-злодійка сміливо зайшла в магазин і вкрала пакет чіпсів.
Веселий момент був знятий на камеру в Англії у місті Абердіні. Там чайка, яку застали на місці злочину, потрапила в кримінальну хроніку.
Це цікаво Королівські азартні ігри: як спортивні ставки набули шаленої популярності у світі
Пташка пограбувала місцевий супермаркет. Вона почекала, поки нікого не буде поблизу, зайшла в магазин, миттєво схопила пачку чіпсів, яка лежала на підлозі, і блискавично покинула будівлю. Датчики на виході не спрацювали, тому чайка покинула місце злочину зі своєю здобиччю в дзьобі.
До теми Крилатий крадій: чайка увійшла до магазину і вкрала бутерброд з тунцем – відео