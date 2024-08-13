Жінка не потрапила до Діснейленду, бо назвала дитину на честь персонажа з "Гри престолів"

Британка Люсі Холлоуей зіштовхнулася з дивною забороною, яка завадила їй відвідати Діснейленд. Річ у тім, що вона не змогла оформити документи на дитину, оскільки її ім'я начебто належало компанії Warner Brothers.

Відомо, що доньку жінки звати Кхалісі.

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Жінка назбирала 2 тисячі фунтів стерлінгів, щоб звозити шестирічну доньку Кхалісі до Діснейленду. Вона звернулась у державну станову, у паспортний стіл МЗС Британії, щоб отримати закордонний паспорт для дитини. Однак в оформленні паспорта їй відмовили.

Сім'я в підсумку відмовилась від поїздки і втратила гроші, які на це відкладала. Мати-одиначка пояснила, що відчувала себе "спустошеною", бо втратила можливість порадувати дитину.

Я була абсолютно спустошена, ми так чекали нашої першої спільної відпустки,

– сказала жінка.

Чому жінці відмовили в оформленні документів

Працівники паспортного столу повідомили, що ім'я "Кхалісі Таргарієн" належить Warner Brothers. Для того, щоб отримати документи, вона спершу повинна отримати дозвіл від цієї компанії. В іншому випадку їй загрожує величезний штраф за використання без дозволу чужої власності. Британка була здивована такою заявою, оскільки під час реєстрації дитини жодних проблем не виникло.

Згодом на ситуацію відгукнулись у МЗС Великої Британії. Вони заявили, що з іменем все гаразд, відбулась помилка і можна забирати готові документи. Люсі в підсумку отримала паспорт Кхалісі, при цьому до неї зателефонували з паспортного столу і перепросили, але поїздка так і не відбулась.