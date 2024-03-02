Жінку вигнали з літака через надмірне користування туалетом: через що спалахнув скандал

Пасажирку, на ім'я Джоанна Чіу зняли з рейсу літака авіакомпанії WestJet, що летів з Мексики до Ванкувера. Все через надмірне відвідування туалету перед зльотом.

Сама Джоанна пояснила, що у той момент мала розлад шлунка.

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Дівчина поскаржилася на те, що авіакомпанія не допомогла їй дістатися до готелю.

Я приймала ліки і одужувала. Поспішаючи зійти з літака, я залишила свої гроші попутникам, а керівник WestJet відмовився платити за моє таксі до готелю, розташованого за 20 хвилин їзди. Він покликав охоронця, щоб залякати мене, але коли я розплакалася, охоронець правильно оцінив, що чувак із WestJet був мудаком,

– розповіла дівчина.

Зрештою Чіу звернулася за допомогою до іншого співробітника, який потім відмовився дати номер бронювання на переброньований рейс.

"Сумно, що я не змогла отримати жодної допомоги, поки не розповіла публічно про свій досвід. WestJet надіслав мені номер мого бронювання після того, як я неодноразово просила його в аеропорту. У результаті я сіла у таксі, бо цілком обґрунтовано боялася, що мене заарештують", – наголосила вона.

Як склалася доля дівчини

Зрештою стало відомо, що через 2 дні Чіу все-таки дісталася Канади. Жінка також дала поради мандрівникам: