Жінка з найширшим язиком у світі показала, як він виглядає

Американка зі штату Техас стала володаркою найширшого язика у світі серед жінок. Язик Бріттані Лакайо в найширшому місці сягає 7,90 сантиметра.

Її язик на 2,5 сантиметра ширший за довжину, якщо вимірювати довжину від кінчика до середини зімкнутої верхньої губи.

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Попередній рекорд належав Емілі Шленкер, яка здобула цей титул у підлітковому віці. Тоді її язик був завширшки 7,33 сантиметра.



Жінка з найдовшим язиком у світі / Фото Книга рекордів Гіннеса

Як живе жінка з найширшим язиком

Бріттані працює адвокаткою і завжди знала, що у неї надзвичайно великий язик. За її словами, її сім'я часто жартувала щодо цього, коли вона була маленькою дитиною.

Однак вона ніколи не замислювалася над тим, що її язик може бути найширшим у світі. Це змінилося, коли її найкраща подруга надіслала їй відео з Емілі Шленкер, яке надихнуло Бріттані виміряти власний язик.

Рекорд найширшого язика серед чоловіків становить 8,88 сантиметра і належить Брайану Томпсону (США).