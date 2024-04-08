Жінка була шокована, дізнавшись справжнє походження плям на її стелі: що це було
Джерело:Reddit
Жінка, яка орендує квартиру, помітили появу дивних плям на стелі. У розпачі вона написала на форум Reddit, де користувачі діляться історіями та обмінюються досвідом.
Коли вона дізналася найбільш ймовірну версію забруднення, то довго не могла прийти в себе.
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Які плями були на стелі
За словами квартирантки, загадкові коричневі сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь.
За її словами, дві темні плями овальної форми спершу з'явилися в кутку кімнати на стелі, але згодом їхнє розташування та розміри з невідомих причин змінилися. Загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь. Сусідка з верхньої квартири, своєю чергою, запевнила, що у неї немає протікань та вогкості на підлозі.
Що це може бути
Чимало людей написали, що плями виникли через випорожнення гризунів, що просочилася крізь міжповерхові перекриття.
Такі коричневі розводи, які з'являються то в одному, то в іншому місці – це типова ознака гризунів,
– підтвердив один із коментаторів, який стикався з подібною проблемою.
Тепер жінка звернеться до відповідних служб, аби розв'язати проблему.
Раніше ми писали про жінку, яка виявила у своєму будинку приховану кімнату у стилі Нарнії. Дочка жінки розповіла, що сім'я жила в будинку три роки, перш ніж її мама зробила незвичайне відкриття.