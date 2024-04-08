Жінка була шокована, дізнавшись справжнє походження плям на її стелі: що це було

Жінка, яка орендує квартиру, помітили появу дивних плям на стелі. У розпачі вона написала на форум Reddit, де користувачі діляться історіями та обмінюються досвідом.

Коли вона дізналася найбільш ймовірну версію забруднення, то довго не могла прийти в себе.

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Які плями були на стелі

За словами квартирантки, загадкові коричневі сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь.

За її словами, дві темні плями овальної форми спершу з'явилися в кутку кімнати на стелі, але згодом їхнє розташування та розміри з невідомих причин змінилися. Загадкові сліди були сухими на дотик і не змивалися жодними засобами для миття поверхонь. Сусідка з верхньої квартири, своєю чергою, запевнила, що у неї немає протікань та вогкості на підлозі.



Плями на стелі / Фото Reddit

Що це може бути

Чимало людей написали, що плями виникли через випорожнення гризунів, що просочилася крізь міжповерхові перекриття.

Такі коричневі розводи, які з'являються то в одному, то в іншому місці – це типова ознака гризунів,

– підтвердив один із коментаторів, який стикався з подібною проблемою.

Тепер жінка звернеться до відповідних служб, аби розв'язати проблему.

Раніше ми писали про жінку, яка виявила у своєму будинку приховану кімнату у стилі Нарнії. Дочка жінки розповіла, що сім'я жила в будинку три роки, перш ніж її мама зробила незвичайне відкриття.