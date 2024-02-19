Справедливість існує: після низки трагедій жінка нарешті зірвала куш у лотерею

Британка, на ім'я Рейчел Лі зірвала куш у лотерею. Сталося це після жахливої низки трагедій у її житті. Ця неочікувана перемога надихнула жінку допомагати хворим дітям у пам'ять про її синів-близнюків, які померли під час пологів 6 років тому.

Жінці пощастило виграти у лотерею "Народний поштовий індекс".

Дивіться також Чоловік виграв 50 тисяч доларів у лотерею, але ледь не втратив приз

Рейчел і її 37-річний чоловік Джон розплакалися, коли дізналися про свій виграш після низки трагічних подій у житті.

З нами такого не трапляється. Ми звикли дізнаватися телефоном про погані новини,

– кажуть вони.

У 2018 році Лі народжувала близнюків, на ім'я Реджі та Ронні, але хлопчики не вижили, а молода матір сама ледь не померла від сепсису. Сама жінка каже, що вони пожертвували собою заради неї.

Після цієї трагедії британка вирішила присвятити себе догляду за хворими дітьми та влаштувалася на роботу в дитячий медичний центр NHS. У майбутньому вона мріє стати медсестрою. Перемога в лотереї дозволить їй здобути вищу медичну освіту й нарешті реалізувати задумане.



Після низки трагедій жінка нарешті зірвала куш у лотерею / Фото PA

Це багато в чому пов'язано з втратою наших хлопчиків-близнюків, і вона завжди хотіла чимось допомогти іншим. Наприклад, працювати з такими дітьми й такими сім'ями,

– пояснив чоловік Рейчел Джон.

Куди жінка витратить гроші

Власниця щасливого лотерейного білета планує витратити частину грошей на лікування свого вітчима Майка, який втратив обидві ноги, а за решту коштів придбати новий будинок і поїхати з коханим у весільну подорож.

Додамо, що британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш. На жаль, жінка забрала додому значно менший приз — всього 10 фунтів.