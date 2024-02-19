Справедливість існує: після низки трагедій жінка нарешті зірвала куш у лотерею
Джерело:The Sun
Британка, на ім'я Рейчел Лі зірвала куш у лотерею. Сталося це після жахливої низки трагедій у її житті. Ця неочікувана перемога надихнула жінку допомагати хворим дітям у пам'ять про її синів-близнюків, які померли під час пологів 6 років тому.
Жінці пощастило виграти у лотерею "Народний поштовий індекс".
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Рейчел і її 37-річний чоловік Джон розплакалися, коли дізналися про свій виграш після низки трагічних подій у житті.
З нами такого не трапляється. Ми звикли дізнаватися телефоном про погані новини,
– кажуть вони.
Після цієї трагедії британка вирішила присвятити себе догляду за хворими дітьми та влаштувалася на роботу в дитячий медичний центр NHS. У майбутньому вона мріє стати медсестрою. Перемога в лотереї дозволить їй здобути вищу медичну освіту й нарешті реалізувати задумане.
Після низки трагедій жінка нарешті зірвала куш у лотерею / Фото PA
Це багато в чому пов'язано з втратою наших хлопчиків-близнюків, і вона завжди хотіла чимось допомогти іншим. Наприклад, працювати з такими дітьми й такими сім'ями,
– пояснив чоловік Рейчел Джон.
Куди жінка витратить гроші
Власниця щасливого лотерейного білета планує витратити частину грошей на лікування свого вітчима Майка, який втратив обидві ноги, а за решту коштів придбати новий будинок і поїхати з коханим у весільну подорож.
Додамо, що британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш. На жаль, жінка забрала додому значно менший приз — всього 10 фунтів.