Жінка придбала глобус за 150 фунтів і продала в 770 разів дорожче: як їй це вдалося

Жителька Великої Британії під час пандемії купила на ярмарку антикваріату старовинний глобус за 150 фунтів стерлінгів. Згодом він приніс їй прибуток у 77 000%.

Придбаний глобус – XVI століття. Він зроблений з дерева і щільного паперу, закріплений на різьблених ніжках та прикрашений зображенням морських чудовиськ.

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На зображені Північної Америки написано "завойована у 1530 році", а Австралії на кулі немає – адже її тоді ще не відкрили.

Коли жінка зрозуміла, що це не звичайна річ, і ймовірно створена французьким географом Франсуа Де Монжене 470 років, вона вирішила виставити її на продаж на аукціоні за вищою ціною. І вона не прогадала.

Під час торгів на лот претендували п'ять осіб. Врешті решт антикваріат, який належав майору Едварду Крофт-Мюррею – колишньому хранителю гравюр і малюнків Британського музею, придбав покупець з Нью-Йорка. За глобус заплатили 116 000 фунтів стерлінгів (4 217 562,8 гривень).

Я стежила за аукціонним будинком онлайн разом з подругою, чоловіком і келихом вина. Подруга плакала, я була в шоці, а мій чоловік – абсолютно ошелешений. Зрозуміло, я в захваті від результату,

– сказала колишня власниця глобуса.

Жінка придбала глобус за 150 фунтів і продала в 770 разів дорожче / Фото Independent