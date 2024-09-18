Усика затримали у Польщі: мережа вибухнула мемами з припущеннями, що ж сталося насправді

Пізно ввечері український інформаційний простір розбурхала новина про те, що боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Дружина спортсмена, Катерина Усик, одразу ж запевнила, що його затримання не пов'язане з жодною кримінальною справою.

І поки всі ми чекаємо на роз'яснення ситуації, українці у соцмережах вже вигадали своє пояснення усьому, що відбулося. Меми на тему затримання Усика для вас зібрали Розваги 24.

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Чому поляки бояться Богдана Хмельницького Поляки можуть сприймати Богдана Хмельницького як історичну фігуру, що викликає страх через його роль у повстанні проти Речі Посполитої у 17 столітті. Тоді Хмельницький очолив повстання козаків, яке призвело до значних втрат серед польської шляхти, а також ослаблення польської держави. Для багатьох поляків він асоціюється з трагічними подіями для їхньої нації, що залишило слід у колективній пам'яті та історії Польщі.

У контексті жартів про зерно варто нагадати, що ще навесні 2024 року Польща заборонила ввезення українського зерна через занепокоєння щодо впливу дешевшого українського зерна на власний аграрний ринок. Адже завезення нашого зерна до Польщі спричинило падіння цін на польську сільськогосподарську продукцію та негативний вплив на польських фермерів.

Що відомо про затримання Усика