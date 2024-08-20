Один з найбільших аеропортів Японії був заблокований через вкрадені ножиці

В Японії стався прикрий інцидент, що заблокував роботу одного з найбільших аеропортів Шін-Чітосе. Причиною були ножиці, які хтось вкрав.

Крадіжка відбулася у магазині поруч з виходом на посадку.

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Доки тривали пошуки зниклого товару, в аеропорту утворилися великі черги, оскільки пасажири були змушені повторно проходити перевірку на безпеку. Як наслідок – довелося скасувати 36 рейсів та відкласти ще 201 політ.

Чимало пасажирів саме поверталися після щорічного японського свята Бон. Однак після скасування рейсів їм довелося чекати на наступний літак.

Після цього інциденту Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму звернулося до аеропортів префектури Хоккайдо, де і розташоване летовище Шін-Чітосе, з проханням розслідувати причину інциденту та запобігти подібним випадкам.

Цікаво! Ножиці зникли в суботу, 17 серпня, а знайшли їх наступного дня, у неділю 18 серпня.

Користувачі соцмереж високо оцінили реакцію аеропорту на інцидент. Чимало з них заявили, що це підтвердило їхню впевненість у безпеці польотів в Японії.