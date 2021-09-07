Японська художниця робить з картону надзвичайно реалістичні скульптури

Зазвичай картонні упаковки після використання потрапляють на смітник. А от японська художниця Монамі Оно зробила їх предметом своєї творчості.

Вона створює з картону надзвичайно деталізовані скульптури, сповна розкриваючи його нетрадиційну красу. Каже, що робить лише такі статуї, якими хотіла б прикрасити власний дім.

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Випадково виявила свої здібності

Пристрасть до картонних скульптур у Монамі Оно зародилася приблизно 10 років тому ще під час навчання в коледжі.

ще під час навчання в коледжі. Виконуючи завдання, вона зробила щось подібне на велосипед.

Картонне творіння настільки всім сподобалося, що це надихнуло дівчину розвивати свої здібності.

З того часу її роботи набули великої популярності та експонувалися не лише в галереях Японії, а й далеко за кордоном .

. Вона також продає свої скульптури приватним колекціонерам. Ціни варіюються від 100 тисяч до 1,5 мільйона японських ієн (приблизно 25 – 370 тисяч гривень).



Робот / Фото з інстаграму Монамі Оно



Картонна картина / Фото з інстаграму Монамі Оно

Як художниця робить картонні фігури

У своїй творчості Монамі сповнена популярною культурою – від роботів-аніме та моделей танків до гармат у натуральну величину, музичних інструментів та гігантських ручних годинників. Усі вони бездоганні і надзвичайно деталізовані.



Гігантський наручний годинник / Фото з інстаграму Монамі Оно



Танк / Фото з інстаграму Монамі Оно

Але її талант ще більше вражає, якщо дізнатися, як вона створює свої шедеври. На відміну від інших художників, Монамі не робить креслень, вона просто бере картон і відразу малює на ньому ескіз. Потім художниця вирізає деталі та формує скульптуру за допомогою клею та води.



Саксофон / Фото з інстаграму Монамі Оно



Старовинний автомобіль / Фото з інстаграму Монамі Оно

І хоча твори Монамі екологічно чисті, сама художниця каже, що вони не мають жодного послання. Жінка просто робить те, що їй подобається, і в кінцевому підсумку орієнтується лише на власний смак.



Стакан / Фото з інстаграму Монамі Оно



Мотоцикл / Фото з інстаграму Монамі Оно



Персонаж аніме / Фото з інстаграму Монамі Оно