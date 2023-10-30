Ідилія чи токсичність: психологічний тест розкаже все про ваші стосунки

Для багатьох із нас стосунки – це складний мікс радості та турбот, який допомагає зрозуміти себе та інших краще. Але як визначити, чи є ваші стосунки ідилією чи, можливо, вони мають ознаки токсичності?

Новий психологічний тест розкриє всі секрети ваших міжособистісних відносин.

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Розшифровку результатів ви знайдете нижче.



Що ви бачите на картинці / Фото Meta

Обличчя дівчини

Ваші стосунки – це постійні емоційні атракції. Ви любите ризик та відчуття піднесення. Ваші відносини схожі на захопливий сюжет з турецького серіалу, а не на звичайне повсякденне життя. Можливо, прийшов час переосмислити цю динаміку і зрозуміти, чи не втомили вас постійні емоційні качелі.

Дерево

Ви можливо відчуваєте, що не завжди оточені відвертою прихильністю у ваших стосунках. Ваш партнер може бути менш емоційним у виявленні почуттів. Однак це не обов'язково означає, що вас не цінують. Спробуйте обговорити цю тему і з'ясувати, як краще виражати вашу взаємну прихильність.

Губи

У ваших стосунках панує гармонія та взаєморозуміння. Ви по-справжньому щасливі, оскільки ваші відносини відзначаються великою глибиною та близькістю. Ви допомагаєте один одному реалізовувати мрії та цілі.

Птах

Ваші відносини – це справжній мікс страсті та інтриги. Вам нудно без постійних викликів та ризику. Хоча інколи це може призводити до суперечок, вони допомагають вам лише зблизитися.

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