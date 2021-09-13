Як заспокоїти малюка за 1 секунду: британська матуся продемонструвала блискучий трюк
Джерело:Mirror
Інколи буває важко приборкати істерики малюка, особливо тоді, коли капризи безпідставні. Однак одна британська матуся поділилася блискучим трюком, завдяки якому її син заспокоюється буквально за секунду.
Відео, яке жінка опублікувала у своєму інстаграмі, відразу ж стало вірусним. Як саме вона виводить свого малюка зі "стану анабіозу" – розкажемо далі.
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Щаслива сходинка
27-річна Емі Крісп з Кембриджширу поділилася кадрами, як її дворічний син Колбі плаче, коли вона просить його сісти на "щасливу сходинку". Як тільки малюк це зробив, його настрій відразу ж покращився.
Але насправді такий простий трюк вигадав її чоловік Майкл. Емі розповідає, що раніше подружжя використовувало метод "трьох попереджень", але якось у дитини видався не надто хороший день, що вилилося в істерики та сльози.
Майкл буквально сказав Колбі: "Ти можеш сісти на щасливу сходинку і повернутися, коли станеш щасливішим?". Колбі повернувся приблизно через 10 секунд, ніби нічого не сталося. Це було весело,
– згадує Емі.
Тож наступного разу, коли вони застосували цей метод, жінка зняла усе на відео та поділилася ним у своєму інстаграмі. Ролик досить швидко набрав понад 2 мільйони переглядів.
Захоплення і критика
- Емі, яка керує бізнесом одягу та взуття для дітей, а також ділиться своїм повсякденним життям у "Щоденнику моєї мами", була надзвичайно здивована, що стала настільки популярною.
- Багато батьків були в захваті від цього методу і казали, що обов’язково ним скористаються.
- Але також були й ті, хто засуджував поведінку Емі.
- Однак матуся пояснила, якщо Колбі засмучений, ображений чи стурбований, то, звичайно, вони не просять його сісти на "щасливу сходинку", а дарують обійми і затишок.
- Також жінка наголосила, що насправді вона не намагалася поділитися порадами щодо батьківства, їй просто здалося, що кліп веселий.