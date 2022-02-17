Як зараз виглядають місця, де знімали популярні фільми та серіали: цікаві фотопорівняння

17 лютого 2022 , 18:16
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Джерело:

інстаграм thennowmovielocations

Бачачи на екранах якісь будинки, вулиці та інші локації, ми часто сприймаємо їх як вигадані чи створені спеціально для фільму або серіалу. Однак серед них є чимало справжніх об'єктів.

Звісно, насправді ці локації мають інакший вигляд. Їх могли змінити спеціально для зйомок або ж це сталося під впливом часом, однак все одно неймовірно цікаво порівнювати картинку з екрана та з реального життя. Саме цим займається ентузіаст Пол Слеттері, який знаходить локації з фільмів і серіалів, фотографує їх та робить цікаві колажі. Що з цього виходить – дивіться далі. 

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"Вбити Білла"

"Форест Гамп"

"Мисливці за привидами"

"Хрещений батько"

"Форсаж"

"Сусіди"

"Без обличчя"

"Психо"

"Робокоп"

"Жах на вулиці В'язів"

"Пуститися берега"

"Рокі"

"Назад у майбутнє"

"Сам удома"

Автор: Софія Гусєва