Як у фільмах жахів: який вигляд має покинутий парк розваг, що відлякує туристів

Парк розваг Ho Thuy Tien у В'єтнамі спіткала сумна доля. Його зачинили лише через кілька місяців після відкриття. Зараз він перетворився на "моторошне місто-привид".

А серед атракціонів, що руйнуються, за чутками, зачаїлися крокодили.

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Де розташований покинутий парк розваг

Парк Ho Thuy Tien славиться своєю приголомшливою природною красою. Його побудували понад 2 десятиліття тому за величезну суму у 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. І на момент відкриття (у 2004 році) він був завершений лише наполовину.

Попри підтримку міської ради з туризму, керівництво одразу ж зіткнулося з проблемами, попри багатообіцяючий приплив відвідувачів на самому початку. Уже через кілька місяців після відкриття парк закрили. Безліч гірок проржавіли і заросли бур'янами. Над околицями також височіє моторошна статуя дракона, що навіває моторошну атмосферу.



Покинутий парк розваг / Фото Alberto Prieto



Парк розваг Ho Thuy Tien / Фото Alberto Prieto

Яка подальша доля парку

У 2023 році місцева влада оприлюднила плани з реконструкції парку, зробивши його придатним для кемпінгу і знову перетворивши його на туристичну пам'ятку.

Довідка. За даними сайту В'єтнамського туристичного середовища, парк розташований приблизно за 10 кілометрів від міста Хюе, населення якого становить близько 650 000 осіб.

Голова міського народного комітету Во Ле Нхат закликав Центр зеленого парку Хюе і відповідні міські підрозділи підтримувати й покращувати ландшафт, модернізувати інфраструктуру і забезпечити основні умови для відкриття аквапарку. Він сподівається, що в парку з'являться мальовничі місця для кемпінгу та фотографування, і в підсумку він стане привабливим для сімейного відпочинку.