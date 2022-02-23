Як виглядали б покемони, якби були людьми: добірка цікавих ілюстрацій
23 лютого 2022 , 11:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм ladyendifi
Якщо ви любите покемонів, то, можливо, уявляли, як виглядали б ці кумедні герої, якби були людьми. Художник з псевдонімом endifi також про це задумався, і 3 роки тому розпочав масштабний проєкт.
Він вирішив "олюднити" абсолютно усіх покемонів, яких, до слова, більше ніж 900, і тому для кожного з них створює людського персонажа у стилі аніме. У своїх роботах він зберігає основні риси образу, кольори та навіть характер персонажа, що викликає особливе захоплення. За словами самого художника, метою його проєкту є "вдихнути життя у героїв, зробити їх універсальними та надати їм естетики".
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