Як виглядали б покемони, якби були людьми: добірка цікавих ілюстрацій

23 лютого 2022 , 11:57
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Джерело:

інстаграм ladyendifi

Якщо ви любите покемонів, то, можливо, уявляли, як виглядали б ці кумедні герої, якби були людьми. Художник з псевдонімом endifi також про це задумався, і 3 роки тому розпочав масштабний проєкт.

Він вирішив "олюднити" абсолютно усіх покемонів, яких, до слова, більше ніж 900, і тому для кожного з них створює людського персонажа у стилі аніме. У своїх роботах він зберігає основні риси образу, кольори та навіть характер персонажа, що викликає особливе захоплення. За словами самого художника, метою його проєкту є "вдихнути життя у героїв, зробити їх універсальними та надати їм естетики".

До теми Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті

Бульбазавр

Чарізард

Сквіртл

Пікачу

Райчу

Абра

Мачок

Рапідаш

Хаунтер

Онікс

Вольторб

Райдон

Мега Г'ярадос

Лапрас

Іві

Снорлакс

Драгоніт

Меганіум

Пічу

Флаффі

Еспеон

Умбреон

Селебі

Хо-Ох

Гласеон

Автор: Софія Гусєва