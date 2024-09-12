Чоловік розповів про те, на що йдуть магазини, аби змусити покупців купувати більше

Впевнені, кожен з нас, зайшовши до магазину, інколи виходить з цілою купою непотрібних речей. Їх ми зазвичай купуємо імпульсивно з незрозумілих причин.

Так, до прикладу, прийшовши за молоком, можна вийти з пакунком незапланованих фруктів та овочів.

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Чоловік з ніком Sabri Suby у тіктоці ділиться методами магазинів, які змушують покупців купувати більше, ніж вони планують.

Які хитрощі використовують супермаркети

Овочі та фрукти зустрічаються на початку, поки людина ще зберігає намір вживати здорову їжу. Здорова їжа опиняється у візку і покупець відчуває себе ледь не святим.

Молоко та яйця ховаються в глибині супермаркету, щоб відвідувач петляв між стелажами з непотребом і брав імпульсивні товари.

Візок для покупок виріс утричі, щоб у нього більше поміщалось.

Дорогі товари розташовують на полицях на рівні очей, тоді їх більше купують. Дешевші – завжди нижче.

Поруч з касою стоять стелажі з шоколадками. Шоколадки трапляються на очі втомленій людині, яка готується розставатись з грошима. Тому врешті смаколик купують.

Божевільна правила. Ви зламаєте їхню систему і будете більш уважними, або вони продовжуватимуть отримувати гроші,

– підсумував автор відео.

На що йдуть магазини, аби змусити покупців купувати більше: дивіться відео

Реакція соцмереж

Під дописом автора розповіді про "огидні таємниці супермаркетів" хтось жартував, що навмисно не купує овочі та фрукти, коли бачить їх біля входу. Були люди, що вихвалялись силою волі. Хтось скаржився, що його спокушають пекарнями.

Також були поради про те, як не робити імпульсивних покупок у магазині: приходити до супермаркету зі списком, не приходити голодним та не користуватися брудними кошиками.