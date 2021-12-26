Вже не їжа: чоловік купив у супермаркеті лобстера та врятував його від жахливої участі

На лобстера на ім'я Леон чекала лиха доля у одному із супермаркетів США. Проте йому пощастило зустрітися із Бреді Брендвудом, який купив членистоногого та оселив у себе вдома.

Американський фотограф Бреді Брендвуд дуже хотів домашнього улюбленця. І за ним він вирушив до…. місцевого супермаркету. Там у відділі живої риби він познайомився з чарівним лобстером. Хоча той не виглядав уже живим.

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Чоловік купив ракоподібного, привів його до тями, адже коли лобстера принесли додому, той майже не подавав ознак життя, підлікував травмовані клешні і дав йому ім'я – Леон. Та поселив у своєму акваріумі. Таким чином, американець, врятував лобстера від долі бути звареним та з'їденим.

Інформацію про життя лобстера Леона і про те, як він себе почуває після майже трьох місяців в резервуарі з морською водою, Бреді Брендвуд публікує на своєму каналі в ютубі. Ролики з Леоном набирають мільйони переглядів.

Дивіться відео про життя Леона:

Продовження історії про життя лобстера:

Найближчим часом Бреді планує придбати для улюбленця більший акваріум.