Упав у річку та втонув: Google Maps випадково "вбили" водія

Якщо ви засмучуєтеся, бо погано розумієтеся на картах, не переживайте! Насправді навіть це цінне вміння може зіграти злий жарт.

Американець, на ім'я Філіп Паксон скористався Google Maps, які неправильно показали йому дорогу.

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Чоловік загинув у вересні 2022 року, намагаючись проїхати по пошкодженому мосту в Гікорі, штат Північна Кароліна. На Google Maps міст був позначений як справний. На жаль, чоловік в автомобілі впав у річку та загинув. Сім'я Паксона стверджує, що він загинув через те, що компанія Google не оновила свої карти.

Родичі потерпілого подали до суду на компанію, стверджуючи, що їхній застосунок не показав, що міст обвалився за дев'ять років до цього.

Не знаючи місцевих доріг, він поклався на Google Maps, очікуючи, що вони безпечно спрямують його додому до дружини й дочок. Через трагічну випадковість, обережно керуючи машиною в темряві та під дощем, він впав у потічок Сноу-Крік, де й потонув,

– мовиться у заяві адвокатів сім'ї.

Як це прокоментували у Google

Філіп Паксон, батько двох дітей, їхав додому після святкування дев'ятого дня народження своєї доньки у друзів і в момент загибелі перебував у незнайомому районі. Його дружина відвезла двох доньок додому раніше, а він залишився, щоб допомогти з прибиранням.

Представник Google заявив, що компанія вивчає ці звинувачення. Справу було подано до цивільного суду округу Вейк. Місцеві жителі неодноразово зверталися до компанії Google із проханням внести зміни в онлайн-карти після обвалення мосту 2013 року.