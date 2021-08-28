Влада Швеції виплатить наркодилеру 1 300 000 доларів: усе через курс біткойна

Наркодилер, що відбуває покарання у в'язниці у Швеції, заробив за час свого ув'язнення 1,3 мільйона доларів. У 2019 році суд вилучив у нього 36 біткойнів, які він заробив незаконним шляхом.

Як шведська влада заборгувала наркодилеру

На момент арешту 36 біткойнів коштували близько 136 тисяч доларів. Тож у рішенні суду про конфіскацію внесли еквівалент цієї суми у шведських кронах, аби згодом продати криптовалюту.

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На продаж біткойнів пішло 2 роки, а за цей час їхня ціна виросла більше ніж удесятеро. У порівнянні з 2019 роком, зараз 36 біткойнів вартують близько 1,5 мільйона доларів. Ця сума значно перевищує ту, що зазначена у протоколі конфіскації, а це означає, що реалізувати всю криптовалюту і отримати різницю держава не може.

Тепер, щоб отримати конфісковані гроші, вистачить лише 3 біткойни, а решту біткойнів на суму 1,3 мільйона доларів, доведеться повернути власнику – засудженому наркодилеру.

Прокурорка Тове Кульберг, яка вела цю справу, розповіла, що це був один із перших епізодів в історії Швеції, коли конфіскували криптовалюту. Саме через незнання цього ринку і трапилася ця неприємна ситуація.

Я думаю, що необхідно вкладати кошти в навчання співробітників, оскільки криптовалюта буде фактором, з яким доведеться рахуватися набагато більше ніж досі,

– поділилася роздумами Тове Кульберг.

Вона сподівається, що цей інцидент став важливим уроком для судової системи та прокурорів, які в майбутньому матимуть справу з криптовалютою, і відтепер конфісковані суми записуватимуть у протоколи у фактичній валюті, особливо якщо вона цифрова.

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