Вирок винесено: в Одесі суд зобов'язав двох крадіїв читати книги

Суд Малиновського району Одеси засудив двох обвинувачених у крадіжці чоловіків до читання книг. Випробувальний термін на один рік та список рекомендованої класичної літератури вони отримали за крадіжку магнітол з двох автомобілів у січні 2021 року.

19-річного та 23-річного чоловіків затримали невдовзі після вчинення злочину. Вкрадені магнітоли вони поклали до рюкзаків, але коли охоронці штрафмайданчику помітили їх, крадії покинули рюкзаки та втекли. Невдовзі один із них повернувся за здобиччю на місце злочину, де й був затриманий поліцією.

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Засуджені до читання

Суд визнав чоловіків винними у скоєнні злочину та засудив їх до трьох років позбавлення волі, але звільнив їх від відбування цього покарання з випробуванням строком на один рік. Для крадіїв це означає випробувальний термін із певними умовами. Якщо вони будуть виконанні – суд звільнить їх від основного покарання, якщо ж ні – вони вирушать до в'язниці.

Отож, протягом року чоловіки повинні періодично з'являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця роботи чи проживання, і найцікавіше, прочитати кілька творів літератури. До рекомендованого їм списку увійшли:

"Пригоди Тома Соєра" Марка Твена;

"Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена;

"Біле Ікло" Джека Лондона;

"Минають дні, минають ночі" Тараса Шевченка.

Таке незвичне рішення суддя Гарський прийняв, оскільки оцінював не лише вчинок молодиків, а і їхні особистості. Він не вважає, що вони є суспільно небезпечними особами, які здатні на системне здійснення кримінальних правопорушень.

У процесі спілкування з підсудними виявилося, що вони майже нічого не читають та не можуть відповісти на питання базової шкільної програми.

Суд робить висновок, що не за віком, а за розвитком, вказані особи є майже дітьми, зі своїм обмеженим внутрішнім світом, своїми образливим і вразливими почуттями.

– йдеться у рішенні суду.

Зважаючи на обмежений рівень освіти, нерозуміння відносин власності та міжлюдських стосунків підсудними, суддя вирішив призначити їм покарання з певними особливостями. Він вважає, що позбавлення волі є занадто суворим для обох чоловіків.

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