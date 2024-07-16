У McDonald's тепер можна відсвяткувати весілля: щоправда, не всюди

Впевнені, більшість людей бодай раз у житті святкували день народження у McDonald's. А от як щодо весілля? Бо всесвітньо відома мережа ресторанів швидкого готування тепер пропонує ще й таку опцію.

Гігантські набори зі 100 порцій вартістю до 267 доларів з'явились вже в Індонезії та Гонконгу.

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У компанії стверджують, що така ідея з'явилася через високий попит і неймовірну любов народу до фірмових бургерів. Водночас варто зауважити, що провести весілля в самому закладі неможна. Весільний набір продається тільки на виніс.

Цікаво, що весільне меню в Індонезії з'явилося через кілька років після того, як одна з філій компанії швидкого харчування в Гонконгу повідомила, що дозволяє проводити шлюбні церемонії в закладі. Базовий пакет "Happiness Party" там коштує близько 382 доларів і включає все:

запрошення,

місце проведення,

аудіообладнання,

їжа та напої.



У McDonald's створили весільне меню / Фото Dexerto

Чи існує така практика в Україні

На жаль, ані в Україні, ані в інших країнах світу у ресторанах McDonald's наразі немає такої опції. Але, якщо у вас мінівесілля на 20 людей і нестримне бажання поласувати улюбленим чизбургером, то немає нічого неможливого!