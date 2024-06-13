Вчений щодня терпить укуси сотень комарів: заради чого він це робить

Науковий співробітник Мельбурнського університету Перран Росс розповів про свою роботу, на яку чимало людей просто не погодилися б. Все через те, що чоловік змушений терпіти укуси сотень комарів.

І хоча чоловік змушений терпіти певний дискомфорт, він каже, що це абсолютно безпечно.

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Навіщо чоловік терпить це

Насправді у такої незвичної роботи є важлива місія.

Якщо коротко, то наше дослідження зосереджене на використанні природних бактерій під назвою Wolbachia для зменшення передавання лихоманки денге комарами. Це відбувається шляхом вивільнення комарів-переносників бактерії в дику природу, де вона поширюється в місцевій популяції комарів. Комарі, які переносять Wolbachia, набагато менш здатні поширювати віруси. Це, по суті, вакцина для комарів,

– пояснив науковець.

Перран додав, що для проведення досліджень з комарами науковці повинні мати можливість утримувати їх протягом багатьох поколінь у лабораторії. Багатьом видам комарів потрібна кров для відкладання яєць, і найкращий спосіб зробити це – використовувати живого господаря.

"Харчування кров'ю людей-добровольців є безпечним. Комарі, з якими ми працюємо, не переносять жодних захворювань, і ми вживаємо низку заходів для зменшення потенційних ризиків, і це було схвалено етичним комітетом. Я також маю підкреслити, що це абсолютно добровільна справа – це не є обов'язковою частиною моєї роботи", – додав він.



Сліди від укусів комах / Фото Jam Press

Науковець також пригадав, що коли вперше зголосився годувати комарів, йому дуже сильно захотілося їх струсити. Чоловіку знадобилося неабияке зусилля волі, щоб утримати руку нерухомою.

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