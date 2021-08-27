Український художник переміг на міжнародному конкурсі карикатур про коронавірус

Художник Микола Волошин з Луцька переміг на міжнародному конкурсі карикатур про коронавірус. Щоб передати переживання другого року пандемії, він намалював планету, яка балансує на канаті.

Онлайн-змагання карикатуристів відбулося у Сполучених Штатах Америки. Робота Волошина стала найкращою серед 150 учасників конкурсу "Art Advancing Health" – "Рефлексії другого року пандемії".

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Про конкурс карикатур

Як розповів художник в інтерв’ю Громадському інтерактивному телебаченню, позмагатися зі світовими карикатуристами він вирішив минулого року, коли в Україні вперше запровадили карантин. Шукаючи можливості для творчої реалізації, він в інтернеті натрапив на конкурс, який був сфокусований на емоціях та переживаннях другого року пандемії.

У своєму доробку Волошин мав готову карикатуру, на якій зображено планету, що балансує на канаті, як еквілібрист. В руках вона тримає палку зі шприцами на обох кінцях, що символізує вакцинацію, а під канатом, як страховка, розтягнута медична маска. Внизу відбувається вакханалія коронавірусу.



Карикатура, яка перемогла у міжнародному конкурсі / Фото Niko Voloshin

Цю роботу український художник надіслав на конкурс і не прогадав: її визнали найкращою серед приблизно 150 інших, які подавали на онлайн-змагання.

Я, звичайно, не очікував такої перемоги, тому що брали участь (в конкурсі – 24 канал) серйозні художники з усього світу, але фортуна була на моєму боці,

– розповідає Волошин.

Це перший такий значний здобуток автора, однак, ймовірно, не останній, адже свої карикатури він подав і на інші міжнародні конкурси. Одна з його робіт, яка зараз експонується в Італії, це – єдина карикатура з України, що увійшла до фіналу виставки-конкурсу, присвяченої 100-річчю від дня смерті оперного співака Енріко Карузо.

Крім того, Волошин готує ще кілька робіт, які у майбутньому хоче представити на різноманітних конкурсах і виставках.



Інша карикатура Волошина на тему коронавірусу / Фото Суспільне



Коронавірус кидає монети у фонтан, щоб повернутися у те місце / Фото Суспільне

Микола Волошин працює художнім редактором в одній з волинських газет.

Він більше відомий під псевдонімом Niko.

Окрім карикатур, художник також малює комікси.

Раніше одна з його робіт перемогла на конкурсі карикатур у Сирії.

Карикатура все життя зі мною. Коли я вчився в школі, як і багато хто малював в кінці зошита: вчителів, однокласників. І в армії на роботах, яких працював, малював для газет, для різних періодичних видань,

– розповів Волошин Суспільному.

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