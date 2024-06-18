Уболівальник прокинувся на безлюдному стадіоні після перемоги Англії проти Сербії

Англія 16 червня здобула впевнену перемогу у стартовому матчі Євро-2024, забивши 1 гол у ворота Сербії. Спостерігали за цим тисячі людей на стадіоні ФК "Шальке 04". Однак дехто з уболівальників Англії був настільки вражений перемогою улюбленої команди, що випадково заснув.

Як розповів сам уболівальник, він прийшов підтримати Англію на матчі проти Сербії у межах Євро-2024.

Дивіться також Дебют Грузії та повернення Роналду: розклад матчів Євро-2024 на 18 червня

Якимось фантастичним чином після матчу він не пішов додому, а заснув просто на стадіоні. Прокинувся фанат вже на наступний день, о 4 ранку. Він поділився кадрами порожнього стадіону у соцмережах.

Чоловік прокинувся на порожньому стадіоні: дивіться відео

На відео видно порожній стадіон місткістю 62 000 місць, на якому не видно ні стюардів, ні персоналу, але прожектори залишаються включеними. Попри те, що допис переглянули тисячі разів у соціальних мережах, деякі прихильники поставили під сумнів автентичність допису:

"Чому його не знайшли під час звичайного обшуку в кінці матчу? Як охорона не знайшла його?".

"Чому світло все ще горить о 4 ранку?".

"Я можу тільки уявити, скільки пива він випив".

Додамо, що Євро-2024 – це 17-й чемпіонат Європи з футболу, організований УЄФА (Союзом європейських футбольних асоціацій). Турнір стартував у Німеччині 14 червня і триватиме по 14 липня 2024 року. Це престижне змагання збере найкращі національні команди Європи, які змагатимуться за звання чемпіона континенту.