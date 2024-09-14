Чоловік упустив чипси в печері, в яку заборонено проносити їжу

Чоловік під час відвідин Національного парку Карлсбадські печери, що в американському штаті Нью-Мексико, випадково впустив пакет з чипсами. Цікаво, що звичайна вода – це єдине, що дозволено вживати відвідувачам величезної печери.

Взявши із собою чипси, чоловік порушив правила.

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На цей інцидент вже відреагували представники парку.

У масштабах людської перспективи пакет із закусками може здатися дрібницею, але для життя в печері він може змінити світ,

– мовиться у повідомленні парку.

Який вплив це матиме на життя у печері

На думку співробітників заповідника, перероблена кукурудза, розм'якшена вологістю печери, створила ідеальне середовище для життя мікроорганізмів і грибків. Печерні цвіркуни, кліщі, павуки й мухи незабаром організували тимчасове харчове павутиння, поширюючи поживні речовини.

"Цвілі поширюються прилеглими поверхнями, плодяться, вмирають і смердять. І цикл триває", – мовиться в заяві.

За словами представників парку, рейнджери витратили 20 хвилин на ретельне видалення плісняви та стороннього сміття з поверхонь усередині печери. На сайті парку також пояснили, що їжа і пиття, крім простої води, приваблюють у печеру тварин.

Довідка. Карлсбадські печери – це національний парк у штаті Нью-Мексико, США, відомий своєю величезною підземною мережею вапнякових печер. Печери сформувалися мільйони років тому через розчинення вапняку водою та сірководнем. Вони також відомі своїми сталактитами, сталагмітами та популяцією кажанів, що привертають туристів з усього світу.