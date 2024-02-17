Чоловіку повернули загублену сумку, набиту готівкою: яка сума була всередині

У США працівники нью-йоркської транспортної компанії Metropolitan Transportation Authority відзначилися своєю щедрістю. Саме вони повернули мандрівнику його загублену сумку.

Вражає, але всередині сумки було приблизно 30 000 доларів.

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Помічник кондуктора Крістофер Носіто розповів, що знайшов сумку. Всередині неї було багато готівки.

Мені сказали, що в ній було близько 30 000 доларів. Насправді я їх не рахував,

– розповів він журналістам.

Детектив Крістін Райкер із поліції MTA взялася за пошуки власника сумки.

"Я шукала в сумці чек, ім'я. Вони залишили в сумці планувальник, і я побачив, що у цієї людини призначена зустріч для огляду машини, тож я зв'язалася з механіком і відправила йому фотографію людини, запитавши, чи не може вона допомогти мені визначити, хто ця людина, і це стало поштовхом до того, щоб зв'язатися з бюро знахідок і зв'язатися з ним, щоб він зміг отримати свою сумку", — сказала Крістін.

Сумка та її цінний вміст були повернуті власнику.

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