Як у "Титаніку": складний челендж заполонив тікток – найкращі виконання і курйозні фейли

Кумедні флешмоби з'являються у тіктоці з неймовірною швидкістю. Буквально за один день відео якогось користувача може потрапити у рекомендації та запустити масовий челендж. Останнім часом у мережі з'являється все більше роликів із гештегом #titanicchallenge за мотивами фільму "Титанік".

Суть нового тренду – повторити найвідомішу сцену з фільму, в якій Джек (Леонардо Ді Капріо) притримує Розу (Кейт Вінслет) за талію на носі корабля. Проте, наявністю корабля вдома можуть похизуватися не всі. Тому тіктокерам доводиться викручуватися, демонструючи свої акробатичні здібності. Саме це робить челендж доволі складним для виконання.

Щоб зняти такий ролик потрібні двоє учасників. Один із них стоїть, а інший – сідає на підлогу спиною до нього. У такій позиції вони мають взятися за руки. Далі людині, яка сидить, потрібно перекинутися на спину, поставити ноги на стегна партнеру та випрямитися. Усе це супроводжується піснею Селін Діон My Heart Will Go On.

Якщо ви захочете повторити цей трюк вдома – будьте обережні. Його виконання вимагає фізичної підготовки.

Розваги 24 підготували добірку відеороликів, герої яких взяли участь у Titanic Challenge. Приємного перегляду!

Звичайно, повторити цей трюк вдається не всім. Тіктокери діляться не лише успішним його виконанням, а й невдалими спробами. Схоже, що таких відео ще більше.

Невдалі трюки у Titanic Challenge: дивіться відео

Очікування і реальність у Titanic Challenge: дивіться відео