Психологічний тест на рівень вигорання: наскільки ви емоційно виснажені

У сучасному світі, який розвивається із шаленою швидкістю, отримати емоційне вигорання не так складно. Зазирніть вглиб себе, аби з'ясувати, чи є у вас вигорання та яке саме.

Дізнайтеся більше про себе за допомогою психологічного тесту від Розваги 24.

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Подивіться на картинку та проаналізуйте, які емоції ви відчуваєте і що бачите.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

Якщо ви побачили щось, що асоціюється з пасткою або замкнутим простором : Можливо, ви відчуваєте, що опинилися в безвиході та перевантажені роботою чи іншими зобов'язаннями. Це може бути ознакою високого рівня стресу та емоційного вигорання.

: Можливо, ви відчуваєте, що опинилися в безвиході та перевантажені роботою чи іншими зобов'язаннями. Це може бути ознакою високого рівня стресу та емоційного вигорання. Якщо вам здалося, що ви побачили образ, який символізує хаос : Це може вказувати на вашу внутрішню боротьбу та почуття розгубленості. Можливо, ви зіткнулися зі складними життєвими обставинами, які впливають на ваш емоційний стан.

: Це може вказувати на вашу внутрішню боротьбу та почуття розгубленості. Можливо, ви зіткнулися зі складними життєвими обставинами, які впливають на ваш емоційний стан. Якщо ви побачили щось, що викликає почуття тиску : Можливо, ви відчуваєте тягар відповідальності, що обтяжує вас. Це може бути сигналом про необхідність знизити навантаження та знайти час для відпочинку та відновлення.

: Можливо, ви відчуваєте тягар відповідальності, що обтяжує вас. Це може бути сигналом про необхідність знизити навантаження та знайти час для відпочинку та відновлення. Якщо образ, який ви побачили, асоціюється з захистом або прихованістю: Це може свідчити про ваше бажання відновити сили та захистити себе від зовнішніх факторів стресу. Важливо визначити, що саме викликає у вас стрес, та знайти способи його зменшення.

Пам'ятайте, що цей тест не може замінити професійну діагностику, і якщо ви постійно відчуваєте емоційне вигорання, краще звернутися за допомогою до фахівця.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)