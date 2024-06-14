Психологічний тест, що визначить, яка професія вам підходить

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Вибір професії є одним із найважливіших рішень у житті, адже від цього залежить ваше задоволення від роботи та загальна якість життя. Цей тест допоможе вам краще зрозуміти, яка професія буде приносити вам найбільше задоволення, і зробити кроки до її реалізації.