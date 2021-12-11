Святкують навіть експонати: музейному тиранозавру у Лондоні зв’язали новорічний светрик

Працівники Музею природознавства подарували тиранозавру-аніматроніку величезний різдвяний светр. Тематичний одяг має нестандарні візерунки – зображення різноманітних динозаврів.

Лондонський природознавчий музей оригінально підготувався до прийдешніх свят. Працівники прикрасили візитівку музею – аніматронного динозавра, який тепер демонструє м’якенький святковий светрик.

Це цікаво

На в’язаній речі зображені милі силуети інших видів динозаврів: трицератопса, стегозавра, тиранозавра та диплодока. Істоти виглядають точнісінько як олені на новорічних светрах.

Тиранозавр отримав на Різдво чарівний светр / Фото Природознавчого Музею Лондона

За словами співробітників музею, на створення светра пішло приблизно 100 годин. Усі матеріали святкового одягу можна переробити.

Хто створив светр Над новорічним виробом працювала британська компанія British Christmas Jumpers. Раніше вона співпрацювала зі співаком Едом Шираном та парламентом Великої Британії. Дизайн светра для динозавра став найбільшою роботою компанії.

Джемпер у 12 разів важчий за звичайний джемпер. Версії з людським розміром також можна купити в музейному магазині, щоб допомогти фінансувати роботу місця проведення.

На виготовлення светра пішло приблизно 100 годин роботи / Фото Природознавчий музей Лондона

Музей продає светри з динозаврами / Фото Nerdist