Граємо у "Каркассон": що варто знати про гру та яку стратегію обрати для перемоги

"Каркассон" – це популярна настільна гра, яка знайшла своїх прихильників по всьому світу завдяки простим правилам і глибокій стратегічній складовій. Гра заснована на будівництві середньовічного ландшафту навколо французького міста Каркассон.

У статті Розваги 24 ми розглянемо основні правила гри та корисні стратегії для перемоги.

Дивіться також Вечір удвох: добірка ігор, в які можна грати з другом чи коханою людиною

Що відомо про гру

Гра "Каркассон" має 72 карти ландшафту, які зображують дороги, міста, поля та монастирі. Також у наборі є:

40 фішок (міні) різних кольорів для кожного гравця.

1 таблиця для підрахунку очок.

Підготовка до гри

Покладіть початкову картку (відмічена на зворотній стороні) в центрі столу. Вона містить дорогу, частину міста та поле. Кожен гравець отримує 8 фішок одного кольору. Перемішайте решту карток і складіть їх у стос обличчям вниз.

Початок гри

Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Кожен хід складається з трьох етапів:

Викладання катки: Гравець бере верхню картку зі стосу і викладає її на стіл, дотримуючись правил з'єднання (дороги з дорогами, міста з містами, поля з полями). Розміщення фішки: Після викладання картки гравець може поставити одну зі своїх фішок на дорогу, місто, поле або монастир на тільки що викладену картку. Підрахунок очок: Якщо викладена картка завершує дорогу, місто або монастир, гравець, який має фішку на цій структурі, отримує очки.



Як грати у "Каркассон" / Фото Unsplash

Підрахунок очок

Дороги: Кожна завершена дорога дає 1 очко за кожну картку дороги.

Кожна завершена дорога дає 1 очко за кожну картку дороги. Міста: Кожне завершене місто дає 2 очка за кожну картку міста і 2 очка за кожен щит у місті.

Кожне завершене місто дає 2 очка за кожну картку міста і 2 очка за кожен щит у місті. Монастирі: Завершений монастир дає 9 очок (1 очко за сам монастир і по 1 очку за кожен з восьми оточуючих його карток).

Завершений монастир дає 9 очок (1 очко за сам монастир і по 1 очку за кожен з восьми оточуючих його карток). Поля: Наприкінці гри підраховуються очки за поля. Кожне поле дає 3 очка за кожне завершене місто, до якого воно прилягає.

Гра завершується, коли всі картки викладені. Після цього відбувається фінальний підрахунок очок за незавершені дороги, міста, монастирі та поля. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок.

Стратегія гри

Будуйте великі міста: Намагайтеся створити великі міста, щоб отримати більше очок. Проте пам'ятайте про ризик, що суперники можуть завадити вам завершити місто.

Контроль доріг: Використовуйте дороги для захоплення території. Чим більше доріг у вас, тим більше шансів на отримання очок.

Використання полів: Використовуйте фішки для захоплення полів, що прилягають до кількох міст. Це може принести значну кількість очок наприкінці гри.

Блокування суперників: Спробуйте заблокувати суперників, розміщуючи фішки на полях, які вони планують використовувати.

Оточення монастирів: Розміщуйте монастирі в місцях, де їх можна швидко оточити іншими картками, щоб отримати максимальні очки.

Створення кластерів: Якщо у вас є кілька монастирів, спробуйте розмістити їх поруч один з одним, щоб вони могли взаємно допомагати у швидкому завершенні.

Отже, "Каркассон" – це захоплююча гра, яка поєднує простоту правил з глибиною стратегічного мислення. Вона вимагає від гравців не тільки уважності, але й здатності планувати свої дії наперед, передбачаючи ходи суперників. Вивчаючи правила та вдосконалюючи свої стратегії, ви зможете насолодитися цією грою та досягти в ній успіху.