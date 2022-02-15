Стиль з екранів: як герої популярних фільмів та мультиків одягалися б у реальному житті

Досить часто у героїв фільмів, серіалів та мультиків доволі своєрідний стиль. На екрані це зазвичай виглядає органічно, але як вони одягалися б у реальному житті?

Сестри-близнючки Даніель та Ніколь з Великої Британії вирішили перевірити це. Вони уявляють, якими були б образи їхніх улюблених персонажів, якщо ті жили в сучасному світі, і відтворюють їх. Хто б міг подумати, що дівчата в костюмах, натхненних таким незвичайним стилем, виглядатимуть настільки природно?

Це цікаво Принцеси у "Друзях": якби персонажі Disney стали героями відомих фільмів та серіалів

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Цікава історія компанії Disney: дивіться відео