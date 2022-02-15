Стиль з екранів: як герої популярних фільмів та мультиків одягалися б у реальному житті
15 лютого 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм bettyberry
Досить часто у героїв фільмів, серіалів та мультиків доволі своєрідний стиль. На екрані це зазвичай виглядає органічно, але як вони одягалися б у реальному житті?
Сестри-близнючки Даніель та Ніколь з Великої Британії вирішили перевірити це. Вони уявляють, якими були б образи їхніх улюблених персонажів, якщо ті жили в сучасному світі, і відтворюють їх. Хто б міг подумати, що дівчата в костюмах, натхненних таким незвичайним стилем, виглядатимуть настільки природно?
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