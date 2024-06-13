Соцмережа Х відтепер приховає вподобайки користувачів – мережа вибухнула мемами

У новому оновленні, яке сколихнуло соціальні мережі, платформа X вирішила приховати кількість вподобайок під публікаціями користувачів. Це нововведення викликало бурхливу реакцію серед користувачів, які не забарилися з відповіддю, заполонивши інтернет мемами.

Як мережа реагує на таке нововведення – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Що змінилося з вподобайками

Відтепер у соцмережі X користувачі не зможуть бачити, хто поставив вподобайку під публікаціями інших користувачів. Знатиме це лише автор допису.

Цього тижня ми робимо вподобання приватними для всіх, щоб краще захистити вашу конфіденційність,

– повідомили у компанії.

Реакція користувачів

Нова функція викликала широкий спектр емоцій – від захоплення до розчарування. Деякі користувачі вважають, що це нововведення допоможе зосередитися на якості контенту, а не на популярності.

Як на це реагують люди у соцмережах / Скриншоти дописів

Цікаво, що до придбання Twitter Ілоном Маском колишні керівники платформи розглядали ідею запровадження "дизлайків" за прикладом Reddit. На Reddit користувачі можуть ставити лайки або дизлайки кожному коментарю, що не впливає на його позицію в треді. Очікувалося, що це нововведення могло б позитивно вплинути на якість обговорень.