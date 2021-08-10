Курйозні та приголомшливі виступи спортсменів, які сталися на Олімпіаді-2020: відео

8 серпня у Токіо завершилися Олімпійські ігри-2020. Крім героїчних спортивних виступів та досягнень, на змаганнях була і низка яскравих і курйозних моментів.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо спортсмени демонстрували неймовірну спортивну майстерність. Однак не для всіх змагання пройшли легко – деякі спортсмени подарували цілий букет курйозних, смішних і не дуже моментів, які породили одні з кращих Олімпійських мемів.

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Телеканал Eurosport зібрав такі курйози з Олімпійських ігор в Токіо – незграбне падіння гімнастки, аварія з велоспорту, занурення в воду веслярів тощо – і представив їх в одному відео.

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